DO METRÓPOLES



A youtuber Evelyn Regly, que tem mais de 2,8 milhões de inscritos no canal da plataforma, está passando por um momento complicado na vida.

A personalidade da internet decidiu fazer duas plásticas, uma rinoplastia e uma mamoplastia com a adição de prótese de silicone.

No entanto, após os procedimentos, o resultado que se viu foi desastroso.

Em uma foto, divulgada pelo colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o nariz aparece torto. Além disso, como afirma o jornalista, após a cirurgia de mama, ela ficou com enormes feridas no seios e sentindo muitas dores.

De acordo com amigos próximos, Evelyn diz que está passando por problemas psicológicos graves e terá que refazer as operações.

Ainda segundo amigos, ela teria feito a operação para ficar parecida com a cantora Anitta.

A youtuber, no entanto, nega a informação e informa que são procedimentos para corrigir “imperfeições” do corpo.

Reprodução A youtuber Evelyn Regly

Fonte: http://www.metropoles.com/colunas-blogs/pipocando/youtuber-passa-por-duas-plasticas-e-o-resultado-e-desastroso