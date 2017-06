DE O TEMPO



As férias de julho estão aí e a CVC fez um levantamento dos destinos mais desejados pelas famílias quando o assunto é viagem de lazer. Em comum, esse público escolhe o destino com atividades que contemplem diferentes idades e perfis, a exemplo de praias, parques temáticos, passeios aquáticos ou terrestres, compras e gastronomia.

Assim, a maioria das famílias apostam em cidades como Caldas Novas (GO), Foz do Iguaçu (PR), Balneário Camboriú (SC), Gramado (RS) e, obviamente, as praias da região Nordeste, com suas águas mornas mesmo na estação fria do ano.

Conclusão: entre as famílias que já escolheram o destino das férias de julho, cerca de 65% delas viajarão pelo país, contra 35% que embarcarão para o exterior.

No quesito pagamento, constatou-se que pelo menos 85% das viagens foram parceladas em dez vezes, sem juros.

Planejamento

A pesquisa da operadora também concluiu que, diferentemente do ano passado quando os turistas fechavam a viagem próximo da data de embarque, as famílias estão, gradativamente, recuperando a confiança e, com isso, melhor planejando suas viagens.

“Como férias já é algo que os consumidores precisam programar com antecedência, é crescente, por exemplo, o movimento de consumidores que estão começando a pesquisar as condições das férias de fim de ano”, observa o vice-presidente de vendas, produtos e marketing da CVC, Valter Patriani.

