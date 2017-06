GABRIELA ANTUNES

DO PATRÍCIA KOGUT

No ar como Leandro na reprise de "Senhora do destino", Leonardo Vieira conta que recebe mensagens dos telespectadores nas redes sociais:

- As pessoas comentam bastante, dizem que estão assistindo e que é bom matar as saudades. Também perguntam se vou voltar para a Globo. É legal porque uma geração mais jovem está podendo ver a novela. Outro dia, postei uma foto antiga e perguntaram: 'Cadê a Nalva?'. Adoro também essa coisa dos memes com a Nazaré (Renata Sorrah). Existem até uns com o Leandro.

Na trama, o personagem era casado com Nalva (Tania Khalill, na foto abaixo), mas se separou quando descobriu a paixão dela por seu irmão, Viriato (Marcello Antony). Leandro acabou tendo um final feliz ao lado de Cláudia (Leandra Leal):

- A Nalva fez muito sucesso, o público adorou. Mas o pessoal preferiu vê-lo com Cláudia.

Leonardo recentemente apareceu no "Video Show" relembrando um outro sucesso de sua carreira, a novela "Renascer", de 1993. A equipe do programa levou o ator a uma locação da trama onde fica o famoso jequitibá. Na início da história, o personagem dele, José Inocêncio, fincava seu facão na árvore, numa das cenas mais emblemáticas do folhetim:

- Foi lindo e emocionante reencontrar aquela árvore tantos anos depois. Adorei saber que o lugar virou um ponto turístico por conta da novela. Tem até uma plaquinha explicando.

Longe das novelas desde a segunda temporada de "Os Dez Mandamentos", no ano passado, o ator diz que ainda não tem projetos para a TV. No fim do ano passado, depois de ser fotografado beijando um homem numa festa, Leonardo assumiu publicamente sua homossexualidade. Com vários papéis de galã no currículo, ele garante que não teme ficar estigmatizado:

- Entreguei ao destino. Não tenho preocupação nem medo. O que tiver que ser vai ser. Não é uma coisa que me aflige. Senão, não teria me exposto tanto sobre o assunto como eu fiz.

