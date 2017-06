DA QUEM



Sabrina Sato deixou os seguidores babando - e com a imaginação a perder de vista - ao posar dentro do closet, na madrugada de terça-feira (20), com seu stylist Yan Acioli, que divulgou o clique em seu Instagram.



Apenas de lingerie - e com o corpão irretocável de sempre - ela apareceu de botas de látex laranja da grife Louis Vuitton que iam até as coxas.

Para apimentar ainda mais a noite na web, ela ameaça tirar o sutiã tomara que caia na hora do clique.



Comentários, claro, choveram no post do profissional, com mensagens como "que tiro", "olha essa bunda, Brasil!", "gataa", "pisa menos", "maravilhosa", "ooooo, delícia" e "meu queixo caiu!".

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/uau-sabrina-sato-provoca-seguidores-ao-posar-so-de-lingerie-e-botas.html