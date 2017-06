DA QUEM



Gisele Bündchen voltou a mostrar que se garante mesmo de cara limpa.

A nossa über model foi fotografada bem à vontade, com look despojado e sem maquiagem, durante passeio com a irmã gêmea, Patrícia Bündchen.



As duas foram fotografadas, na tarde do último sábado (17), pelas ruas de Nova York, a caminho de um almoço em família.

Gisele aproveitou o momento com Patrícia com um visual de calça jeans, camiseta e um suéter verde. Linda de qualquer forma, né?

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/06/de-cara-limpa-gisele-bundchen-curte-passeio-com-irma-gemea.html