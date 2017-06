DO EXTRA



O carro do cantor sertanejo João Gabriel foi atingido por um tiro, na madrugada do último sábado, na Rodovia Washington Luiz, altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele havia saído de um show na cidade e, quando passava pela estrada, acabou se deparando com bandidos que faziam um arrastão.

O automóvel do artista furou o bloqueio dos criminosos, que atiraram. O disparo atingiu o para-choque do veículo. João Gabriel publicou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando o buraco feito pela bala. "Olha onde o tiro pegou. Graças a Deus a gente se livrou dessa. Muito cuidado gente, na madrugada", diz ele.

Junto ao vídeo, o cantor publicou um texto onde conta detalhes do que aconteceu e classifica a sensação no momento como "desesperadora":

"Hoje voltando do show em Caxias, estávamos no limite da velocidade permitida e os bandidos acabavam de render um carro e uma moto na nossa frente. Não tinha como parar e eles atiraram duas vezes, uma pegou no carro e graças a Deus e aos anjos da guarda, passamos por essa! É uma sensação desesperadora, caótica, que estamos vivendo em nosso país. Obrigado a todos sempre pelas orações e energia positiva. Temos que sair de casa todos os dias para trabalhar e não tem jeito mesmo! O jeito é rezar! #obrigadosenhor".

