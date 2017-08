DA REDE TV!



O pequeno Finley Amos, de dois anos, encantou seus pais ao acordar sorrindo da cirurgia de amputação de suas mãos e seus pés. Finley contraiu meningite em junho deste ano e, por consequência, teve septicemia - um tipo infecção generalizada - que fez com que ele perdesse parte de cada um dos quatro membros.

Os pais do garoto, Matt Amos, de 39 anos, e Sarah Bonner, de 22, acreditaram que Finley estava com amigdalite quando o levaram ao hospital, em Hereford, no Reino Unido. No entanto, eles foram surpreendidos quando os lábios do pequeno começaram a escurecer no consultório médico.

Para ter alguma chance de manter Finley vivo, os médicos disseram aos pais que precisariam amputar os dedos das mãos e pés do garoto. "Nós ficamos de coração partido quando ele fez as amputações. Eu disse para a mãe dele que não queria ver aquilo, então puxei a cortina da maca e caí no choro", contou Matt em entrevista ao Mirror.

Finley foi colocado em coma induzido por 13 dias após a primeira cirurgia. Logo nos primeiros dias os médicos perceberam que apenas os dedos não seria suficiente, pois a infecção já tinha se espalhado mais do que esperavam.

Quando acordou com um sorriso no rosto, o pai percebeu que aquilo não era o "fim do mundo". "Nesse ponto eu vi que se ele pode fazer isso então nós tambem podemos. Ele é feliz, enérgico e um garoto incrível. Ele é um garoto forte e inspirador", completou Matt.

"Ficamos felizes porque o rosto e o resto do corpo ficou bem, nos sentimos sortudos. As primeiras semanas foram só lágrimas e muita preocupação, mas mesmo assim ficamos aliviados", disse o pai.

Para ajudar na recuperação e adaptação de Finley à nova realidade, Matt decidiu largar o emprego para cuidar integralmente do filho. "Ele tem lidado com tudo muito melhor que nós", contou.

"Moramos em uma casa de dois quartos, agora precisaremos encontrar um lugar maior para Finley ter seu próprio quarto - que é necessário para o desenvolvimento físico dele", contou Matt, que criou uma página de financiamento coletivo online para ajudar nas despesas médicas e de adaptação do filho.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/garoto-encanta-ao-acordar-sorrindo-apos-cirurgia-para-amputar-pes-e-maos