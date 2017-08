DA QUEM



Polêmico, Armandinho usou seu Instagram para publicar uma foto ousada em que aparece com a mão no seio da namorada, a modelo Carla Nicolait, nesta sexta-feira (18). Mas o cantor não parou por aí: aproveitou e alfinetou os críticos da imagem.

"Se essa foto fosse numa campanha de lingerie do outdoor da esquina, ninguém falaria nada. Bem pelo contrário e até algumas pessoas se dariam conta que estão usando a grife. Mas, o Armando e a Carla não podem, que horror, que desnecessário", disparou ele.



"Ora, ora essas pessoas que me desculpem, aqui temos amor, alegria e cumplicidade e se você está incomodado em ver um artista que mostra a vida de verdade, vá pra casa regar a suas flores de plástico", acrescentou ele. Carla e Armandinho costumam postar fotos bem quentes juntos na rede. O músico de 47 anos anunciou o novo namoro em maio passado.



Armandinho é conhecido pela franqueza. O músico já falou sobre a luta contra o alcoolismo e, em 2014, assumiu que o casamento com a ex-mulher, Nadja Vendruscollo, com quem teve duas filhas, Antonia e Marcela, estava em crise.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/armandinho-ousa-com-namorada-e-alfineta-aqui-temos-amor.html