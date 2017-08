DA QUEM



O ator Brad Pitt e a atriz Angelina Jolie foram condenados a pagar uma indenização no valor de US$ 660 mil, o equivalente a mais de 2 milhões de reais, a uma decoradora contratado por eles para conceber a reforma de uma mansão pertencente a ambos no interior da França.

Hoje separados, o ex-casal contratou Odile Soudant em 2010 e teria atrasado pagamentos no valor total de 30 milhões de dólares.



Pitt e Jolie foram condenados a pagar os valores atrasados e a indenização. A designer divulgou ao juiz responsável pelo caso um suposto email enviado a ela por Pitt no qual o ator pede que ela finalize o trabalho e depois se preocupe em ser paga.

“Amigos não devem atacar amigos. Vamos finalizar esse trabalho e ficar orgulhoso dele. A vida é muito curta”, teria afirmado o astro segundo o jornal New York Daily News.



Os representantes legais de Pitt e Jolie divulgaram um breve comunicado à imprensa dos EUA tratando da decisão do juiz. “Respeitamos a decisão da corte em relação a esse caso”, diz a mensagem. O ex-casal está separado desde setembro de 2016 e o processo de divórcio dos dois ainda vem sendo elaborado por seus advogados.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2017/08/unidos-na-divida-jolie-e-pitt-sao-condenados-pagar-r-2-milhoes-por-calote-em-decoradora.html