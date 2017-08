Francisco no casamento do filho

ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

O filho e a nora de um dos mais importantes atores da televisão brasileira estão sendo investigados por duas diferentes delegacias do Rio de Janeiro. Foram acusados de estelionato. Contra eles consta um boletim de ocorrência registrado na 42ª DP e também na 16ª DP.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Diego Cuoco e Juliana Cuoco, filho e nora de Francisco Cuoco, são acusados de emitir boletos falsos por serviços nunca prestados e de transferir títulos para bancos que acabaram protestando injustamente as vítimas.

O casal também está respondendo por ter desviado milhões de reais de uma empresa concreteira da qual eram sócios. Os funcionários da empresa já deram com a língua nos dentes e disseram que tudo foi feito por Diego, que era quem administrava a empresa.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/filho-e-nora-de-importante-ator-da-globo-estao-sendo-investigados-pela-policia/