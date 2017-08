DO METRÓPOLES



Uma jovem de 18 anos, da cidade de Carterton, no Reino Unido, fez uma descoberta devastadora, que mudou a vida dela. Jessica Buck notou que os seios começaram a soltar leite mesmo sem estar grávida.

Preocupada, ela foi procurar um médico. Depois de vários exames inconclusivos, a mulher fez uma ressonância. O resultado: ela estava com um tumor no cérebro.

“Eu estava trabalhando e ia ao banheiro toda hora. Meu sutiã ficava encharcado. Era leite saindo dos meus seios. Pensava que isso acontecia com mulheres grávidas. Quando ouvi do médico que era um tumor no cérebro, fiquei chocada”, contou a jovem ao jornal The Sun.

Fonte: http://www.metropoles.com/mundo/jovem-faz-descoberta-preocupante-ao-notar-que-saia-leite-dos-seios