A cantora Madonna posou pela primeira vez em público com seus seis filhos reunidos. A artista compartilhou no Instagram uma foto em família feita durante a celebração de seus 59 anos, em uma festa com temática egípcia organizada por ela na cidade de Lecce na Itália.

Na imagem, Madonna aparece cercada por Rocco (17 anos), David (11 anos), Lourdes (20 anos), Mercy James (11 anos) e as gêmeas Estere e Stelle (4 anos). “Aniversário”, escreveu a celebridade na legenda do registro.



Há dois dias a cantora compartilhou um vídeo dela cantando uma música própria na festa de aniversário, mas esquecendo a letra da obra. As filhas caçulas da artista foram adotadas no mês de fevereiro.

Em junho ela compartilhou uma foto desejando feliz dia das mães na qual aparecia com seus quatro filhos mais velhos e com as gêmeas presentes por meio de uma montagem. Agora, no entanto, foi com os seis reunidos em um mesmo local.



Assim como Estere e Stelle, David e Mercy James também foram adotados no Malawi. Enquanto Lourdes é filha de seu relacionamento com o personal trainer Carlos Leon, Rocco é fruto de seu casamento com o cineasta Guy Richie.

Inclusive, no ano passado, ela e o ex-marido foram protagonistas de uma longa batalha judicial pela guarda do filho após o garoto se recusar a voltar para Nova York em seguida a um período de férias na Inglaterra com o pai.

