FRANCISCO ALMEIDA

DO TV FOCO

Sem papas na língua, a apresentadora Fernanda Lima detonou o apresentador Silvio Santos, após ele ter alfinetado ela recentemente. Em entrevista ao “TV Fama”, a global falou que o veterano tem que respeitar as mulheres.

“Muitas vezes a gente acaba escondendo por trás das brincadeiras, seríssimas opressões. Então, no momento em que ele tem uma legião de mulheres que o ajudaram a ser o que ele é hoje, ele deve respeito a todas elas”, disparou.

A famosa também destacou: “Uma pessoa com a importância e a trajetória que ele tem… Muitas vezes ele perde a oportunidade de colaborar. Por ser uma voz que pode ajudar a combater todos os tipos de opressões a minorias políticas”.

Para quem não sabe, a ‘rixa’ entre a dupla começou após o dono do SBT dizer no ar que Fê Lima era “magrela e muito magra”, que não tinha “amor e nem sexo” com ela e que “quem gosta de osso é cachorro”.

Ela, então em entrevista ao “Pânico” se resumiu a dizer: “Por que não te calas?”. Mais uma vez, Silvio Santos não deixou barato e em tom de “brincadeira” fez um quadro especial dedicado para rebater a apresentadora.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/fernanda-lima-detona-silvio-santos-deve-respeito-mulheres/