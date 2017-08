DA REVISTA MONET



A cantora Demi Lovato disse estar aprendendo a curtir a vida de solteira após se separar do lutador brasileiro de MMA Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos. A celebridade de 24 anos afirmou em entrevista ao programa de rádio Morning Mash Up que é a primeira vez em sua vida em um longo período que está sem um relacionamento.

Após terminar seu namoro de seis anos com o ator Wilmer Valderrama em 2016, ela logo engatou o romance com o atleta brasileiro.



“Eu estou gostando dessa independência e aprendendo a navegar na vida adulta”, afirmou a cantora. “Eu sempre fui de uma relação para outra, de um rolo para outro, sempre tive alguém na minha vida. Essa é a primeira vez que não estou saindo com ninguém”, expôs Lovato.

“Estou aprendendo a ficar confortável quando estou sozinha e encontrar a própria independência é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer por ela mesma, principalmente uma mulher”, afirmou.



Recentemente, Lovato falou sobre as fotos sensuais constantes que vem compartilhando em sua conta no Instagram. Ela disse que as imagens são uma forma de reação aos haters com presença constante nos espaço de comentários de suas publicações - e que ela vem se esforçando para ignorar.

