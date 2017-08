DA QUEM



Maria Claudia está determinada a perder peso. A ex-BBB, que tinha alguns quilos a mais quando participou do reality show em 2016, anunciou que engordou novamente e está internada em um spa para emagrecer. A novidade foi contada pela própria ao compartilhar uma foto sua de biquíni em sua conta oficial no Instagram.

Segundo ela, desta quinta-feira (17) até esta sexta-feira (18), mais de 2kg já foram eliminados. "Eu já estou me sentindo mais magra. Hoje, eu acordei me sentindo seca. Acho que era tudo inchaço. Os bolos que eu comi foram embora. Passei na nutricionista e me pesei e perdi 2kg100. Estou chocada. Era líquido retido mesmo", justificou a loirinha.

Para voltar a boa forma, Cacau tem se esforçado. A pernambucana compartilhou diversos vídeos na sua história mostra sua rotina no spa. A ex-sister fez hidroginástica pela manhã, lutou boxe, fez musculação e está participando de um baile durante a noite. No almoço, ela exibiu o seu prato só com salada.

Reprodução/Instagram Cacau pratica diversos esportes para perder peso

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/ex-bbb-cacau-diz-ter-engordado-novamente-e-da-entrada-em-spa.html