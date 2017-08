DO METRÓPOLES



Ratinho, apresentador do SBT, pediu doações ao Criança Esperança ao vivo no SBT. No Programa do Ratinho exibido na última quinta (17/8), ele fez um apelo aos espectadores e divulgou os telefones da campanha solidária da Globo na tela .

“As crianças do nosso país agradecem”, disse o apresentador. Na sequência, Ratinho afirmou que não liga se a iniciativa é de emissoras concorrentes, como Globo, RedeTV!, Band ou Record.

“Toda vez que tiver campanha para ajudar o povo, ajude se você puder”. Ratinho fez gesto semelhante em 2016, quando também apoiou abertamente o programa de doações da Globo em seu espaço no horário nobre do SBT.

