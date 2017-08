DA QUEM



Com milhões na conta bancária e constantemente rodeada por câmeras, fica difícil acreditar que Kendall Jenner seria capaz de 'roubar' uma das peças de um photoshoot.



Mas, de acordo com a própria, em vídeo da Vogue americana em que exibe seu closet, ela se encantou por um jeans by Marc Jacobs durante sessão de fotos e pensou em levar a peça para casa meio na surdina.



"Não contem para ninguém, mas roubei esse jeans Marc Jacobs de uma sessão de fotos. Fiquei tão obcecada com a estrela atrás que queria pegá-lo para mim. Pelo que me lembro, acabei não conseguindo e o comprei logo depois, então não vou mais me dar mal por conta disso", brincou Jenner.



Confira abaixo o vídeo completo e a confissão da modelo.

Fonte: http://vogue.globo.com/moda/gente/noticia/2017/08/nao-contem-para-ninguem-kendall-jenner-revela-ter-roubado-jeans-em-sessao-de-fotos.html