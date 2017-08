ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

A atriz Laura Cardoso está prestes a completar 90 anos e ainda está na ativa. É a única veterana da Globo que é chamada constantemente para novos trabalhos. Apesar de não participar de um folhetim completo, as pontas da atriz são sempre marcantes.

De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, Laura estará na nova novela das nove da emissora carioca. Em “O Outro Lado do Paraíso“, do autor Walcyr Carrasco, Laura será a dona de um bordel. Aparecerá de peruca ruiva, uma pinta falsa nos lábios, collant e calça lurex.

A trama, que estreia em outubro substituindo “A Força do Querer” no horário nobre, ainda contará com a atriz Fernanda Montenegro, que vai contracenar diretamente com Laura. As duas, “monstros sagrados da televisão”, são amigas de longa data.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/laura-cardoso-completara-90-anos-de-peruca-ruiva-pinta-falsa-e-collant-em-nova-novela-da-globo/