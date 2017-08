DO EXTRA



Cleo Pires revela fetiche com algemas e sexo a três; Cleo Pires bate boca com internautas após vídeo com garrafa (confundida com lança-perfume) em balada; Cleo Pires anuncia novo nome artístico. A lista de manchetes que expõem a intimidade da atriz mostra uma mudança de comportamento da filha de Gloria Pires e Fábio Jr., que iniciou a carreira de forma tímida em 2003, resistindo aos holofotes. Naquela época, aos 21 anos, Cleo pouco dava entrevistas. Era tida por pessoas próximas como “bicho do mato”.

Mas, nos últimos tempos, Cleo não tem tido uma vida lá muito pacata. Sem estar escalada para qualquer trabalho na TV, ela vem causando com um reality da vida privada nas redes sociais. Abraçou o discurso em prol do empoderamento feminino, defendendo sua liberdade de poder ser sexual, sensual, sem preconceitos. E vem sofrendo na pele o ônus de falar o que pensa.

“Vivemos numa sociedade onde a mulher não pode fazer nada. Cara, mulher é tão gente quanto homem. E é isso que eu admiro muito na Cleo. Ela quer fazer, vai lá e faz. Quer fumar, deixa fumar. O peso para cima da Cleo é bem maior por ser filha de quem é, por ser atriz, mas ela tira de letra”, defendeu o irmão Fiuk em recente entrevista.

Cleo tem o apoio incondicional do irmão, mas toda essa transformação pegou antigos amigos e familiares de surpresa. “Alguns não a reconhecem. Ela está andando com outra galera”, diz um amigo antigo:

“Cleo resolveu colocar os bichos para fora, está se expondo demais e o Brasil é muito careta. Na intimidade, ela não é assim”.

Contratos assumidos até 2020

O efeito “Furacão Cleo” também incluiu mudanças na vida profissional. Há alguns meses, ela rompeu com Piny Montoro, responsável por empresariar nomes como Giovanna Antonelli, Giovana Ewbank, Luana Piovani e a própria mãe de Cleo, Gloria, e assinou com um escritório menor, a Rosa dos Ventos, de Alexandre Rosa.

A nova assessoria faz segredo sobre números, mas a recente superexposição turbinou a agenda da atriz. Ela acaba de gravar um clipe com Gusttavo Lima, participou do lançamento de um carro no Nordeste, há duas semanas, estrelou uma campanha de uma famosa marca de roupas com fotos na Colômbia, e aceitou simular um ménage à trois (com outra mulher e um homem) no clipe da cantora baiana Marcia Castro: “O personagem da música é uma mulher muito sensual, sedutora, perversa, e aí me veio a ideia de convidar a Cleo”.

O faturamento continua alto por conta de contratos assumidos até 2020, além da venda de óculos, camisetas sexies, a maioria esgotadas, e peças íntimas em seu site oficial, que bomba de cliques com os seus ensaios picantes.

Atriz faz limpa no Instagram

Nas redes, além de causar com os amigos, Cleo realizou uma verdadeira limpa. Deixou de seguir pelo menos 1000 nomes e manteve aproximadamente 150, como as cantoras Anitta e Preta Gil, e o ex namorado, João Vicente de Castro. A mãe, Gloria, e o padrasto, Orlando Moraes, que ela considera um pai, ficaram de fora. Da família, apenas os irmãos e o pai Fábio Jr. são seguidos por Cleo.

O novo “amigo de infância” da musa nas redes é o ator Gabriel Rocha. No Instagram, ele se define como criador de conteúdo. É ao lado dele que a atriz aparece na maioria das vezes em seus vídeos (são muitos por dia) fazendo graça.

Entre tantas mudanças, está também a geográfica. Cleo acaba de trocar o Rio pela cidade de São Paulo. A do nome artístico foi anunciada por ela numa entrevista no Youtube como uma “informação em primeira mão”. A assessoria, desalinhada com o discurso da atriz, diz que foi apenas uma pegadinha. O fato é que, com ou sem Pires, esse furacão não tem previsão de estiagem.