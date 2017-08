GUILHERME GUIDORIZZI

DO PUREPEOPLE

Marília Mendonça usou o bom humor para falar, nas entrelinhas, do fim do seu noivado de sete meses com o empresário Yugnir Ângelo. "Aqui são proibidas três coisas. Não pode chorar, nem vomitar e nem ligar pro ex ou pra ex de jeito nenhum", disparou a cantora ao se apresentar nesta madrugada de domingo (20) na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo.

Em outro momento, a sertaneja voltou a falar do fim do relacionamento. "Quero fazer uma pergunta meio tensa, mas preciso que vocês me respondam com sinceridade. Tem alguém aqui que nunca deu certo com ninguém? Então nós estamos juntos", acrescentou.

Marília dispensou candidato a namorado

Durante o show, a intérprete de "Infiel" lembrou não ter aceitado um pedido de namoro porque o rapaz queria que ela deixasse de ir à balada.

A sertaneja também se dirigiu ao público quando perguntou quem já havia sido traído. "Vocês não têm que ter vergonha, é falta de vergonha de quem traiu. O pior é quem insiste em continuar com o infiel", afirmou a cantora, que dividiu, mais tarde, o palco com Maiara & Maraísa.

As irmãs, por sua vez, lembraram o preconceito que sofreram no início da carreira por serem mulheres e exaltaram o "feminejo".

Cantora acabou noivado por conta da carreira

Logo após o fim da relação, Marília contou que ela e Yugnir tinham expectativas diferentes, acrescentando não ter guardado mágoas do ex.

"Ele é uma pessoa maravilhosa demais da conta, sempre teve as melhores expectativas do mundo comigo, só que cada dia, meu trabalho aumenta mais, cada dia, minha correria aumenta... Ele sonhava com um casamento mais rápido, com aquela coisa de ter filhos, ele já é um cara de 30 anos já", afirmou a cantora.