Jerry Lewis morreu aos 91 anos neste domingo (20), informou a imprensa norte-americana. Conhecido como "Rei da Comédia", o ator é um dos maiores comediantes de todos os tempos.

Além de influenciar uma geração inteira de comediantes e ser um ícone do riso, Jerry também levou conduziu causas humanitárias, como seu programa beneficiente anual do Dia do Trabalho para a Associação de Distrofia Muscular, que ele começou a apresentar em 1952. Ele se aposentou do evento em 2011.

Carreira

Ele alcançou a glória pela primeira vez junto com Dean Martin, com quem atuou a partir de 1946 e formou uma das duplas mais memoráveis do humor americano.

Dean Martin era o elegante da dupla, especialmente quando cantava, enquanto Jerry Lewis exercia o papel do parceiro imprevisível. Os espetáculos eram totalmente abertos à improvisação.

Após dez anos de sucessos demolidores nos teatros e no cinema, graças a filmes como "O marujo foi na onda" (1952) e "O rei do laço" (1956), em 24 de julho de 1956 Dean Martin e Jerry Lewis fizeram o último espetáculo como dupla no clube Copacabana, em Nova York.

Ainda na década de 1950, Jerry se notabilizou pelas apresentações em clubes noturnos, na televisão e no cinema. Ao longo de cinco décadas, Lewis estrelou mais de 45 filmes em uma carreira.

O filme mais famoso de Lewis é a comédia “O Professor Aloprado”, de 1963. Protagonizado e produzido por ele, o longa conta a história do atrapalhado professor universidade Julius Kelp. Depois de ser humilhado por alunos e quase ser demitido, ele cria uma fórmula que o faz ser elegante, charmoso e bom de papo. Nasce então Buddy Lee.

O filme ganhou uma nova versão na década de 1990, quando Eddie Murphy passou a viver o professor aloprado.