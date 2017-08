DO EXTRA



Desde o fim do namoro (quase casamento) com o jogador Alexadre Pato, anunciado por ela pelo Twitter no começo de julho, Fiorella Mattheis tem aproveitado a vida de solteira.

Sua última viagem foi para as Ilhas Maldivas, na Ásia, acompanhada de Bruna Marquezine e do casal Paulo Gustavo e Thales Bretas.

Quando não está pelo mundo, Fiorella é cada vez mais requisitada para eventos e presenças. Ela já cobra o valor de R$ 35 mil de cachê para campanhas depois que ela voltou para o Brasil livre, leve e solta.

Fiorella Mattheis tinha acabado de se mudar para a China com o jogador quando a relação chegou ao fim. De volta, ela tem se dividido entre viagens (com marcas devidamente marcadas em suas fotos no Instagram) e compromissos profissionais, como as muitas presenças que tem feito.

Agora solteira, num intervalo de pouco mais de um mês, ela visitou uma estação de esqui no Chile, viajou para Inhotim, em Minas Gerais, e foi comferir de perto da beleza das Ilhas Maldivas.

Reprodução/Instagram Fiorella entre Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, nas Maldivas

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/fiorella-mattheis-ja-cobra-35-mil-de-cache-apos-voltar-solteira-para-brasil-21727866.html