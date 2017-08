DO METRÓPOLES



O ator Caio Castro pegou o Faustão e o público de surpresa neste domingo (20/8). Convidado do quadro “Ding Dong” no “Domingão do Faustão”, o ator Caio Castro pediu um abraço ao apresentador depois de relembrar o “climão” em sua última participação no programa.

“Eu queria aproveitar, já que fazia muito tempo que eu não vinha aqui, e a última foi no Arquivo Confidencial, ficou uma impressão um pouco estranha, eu quero te dar um abraço”, disse Caio.

Para quem não se lembra, durante o “Arquivo Confidencial” apareceu o depoimento dos pais de uma menina doente, de origem humilde, que havia sido ajudada pelo ator. Enquanto o público via imagens de Juliane, Caio — visivelmente muito abalado — disse algo no ouvido de Faustão. Encerrado o VT, o apresentador informou que a garota havia morrido dias antes.

“As pessoas acharam que a gente tinha brigado. E eu pensei: ‘Eu, brigar com o Faustão?’ Você é meu amigo”, disse Caio após abraçar Faustão. “O Arquivo Confidencial tem surpresa pra mim e para o convidado. Às vezes a surpresa é boa, às vezes não é. Às vezes o cara reage de uma maneira aqui e depois pensa e releva alguma coisa. Mas acontece…”, respondeu o apresentador.

