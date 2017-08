DA QUEM



Fernanda Lima usou seu Instagram para compartilhar um texto de Milly Lacombe, publicado no jornal Folha de S. Paulo, em que debate o compartamento de Silvio Santos nos últimos meses, criticando seus comentários de cunho machista e preconceituoso.

Patricia Abravanel, filha número 4 do apresentador, resolveu comentar o post de Fernanda Lima. "Nossa, Fernanda Lima, estou com a maior preguiça de você" Qual sua intenção? Quer aparecer? Pode deixar, vou parar de te seguir, mas não aguentei. Preguiça MASTER. Tudo é um mimimi, mais leveza", escreveu.

Entenda a polêmica

Fernanda Lima e Silvio Santos começaram a se estrahar depois que o apresentador disse que ela era “magrela, muito magra”. A apresentadora não se intimidou pelo comentário e mandou: "Por que não te calas?"

Em entrevista ao programa TV Fama, exibido na sexta-feira (18), Fernanda mostrou incômodo com as brincadeiras que ele faz no Programa Silvio Santos:

"Uma pessoa com a importância e a trajetória que ele tem, muitas vezes ele perde a oportunidade de colaborar, por ser uma voz que pode ajudar a combater todos os tipos de opressão a minorias políticas. Muitas vezes a gente acaba escondendo por trás de brincadeiras seríssimas opressões, então no momento em que ele tem uma legião de mulheres que o ajudaram a ser o que ele é hoje, ele deve respeito a todas elas. A gente vê quando ele faz uma zombaria falando do cabelo de uma menina negra, de uma adolescente que está gorda, que a outra é muito magrela e tem cara de gripe. Com isso, ele impulsiona a provocação a todos os homens para que eles reproduzam isso dentro de casa".

