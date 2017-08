DO METRÓPOLES



Thaila Ayala e Paulo Vilhena não foram protagonistas apenas de seus filmes esse ano no Festival de Cinema de Gramado. O ex-casal também foi o centro de uma sequência de momentos constrangedores. Eles estão separados desde 2013 e ficaram juntos por cinco anos.

Segundo o jornal Extra, tudo começou em uma sessão do evento no sábado (19/8). Thaila estava sentada em uma das poltronas quando Paulo chegou. O ator olhou para a ex-esposa, fingiu que não a viu e seguiu reto. Thaila apenas continuou sentada sem reação. Nenhum deles tentou se cumprimentar.

Os dois estavam hospedados no mesmo hotel, o Serra Azul. No domingo (20/8) depois do climão, Paulo pediu para trocar de hospedagem e foi para o Kuko em Gramado. Thaila foi ao festival para prestigiar o longa da Netflix “O matador” e Paulo acompanhava o elenco de “Como nossos pais”.

Fonte: http://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/thaila-ayala-e-paulo-vilhena-protagonizam-climao-em-gramado