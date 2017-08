DA QUEM



Mariah Carey deixou todo mundo de queixo caído ao posar topless para uma das capas da edição especial da Paper Magazine. Em entrevista para a revista, ela falou sobre sobre a série de apresentações em Las Vegas, nos Estados Unidos, realizada em agosto deste ano.



"Eu pensei em fazer algo entre álbuns, porque agora estou trabalhando em um novo disco e em novos singles, eu pensei que [Las Vegas] era um ótimo lugar para estar. Eu tenho gêmeos que fizeram 6 anos de idade e é melhor para eles ficarem em um só lugar do que em turnê. Eles vão sempre comigo", contou ela.



Questionada sobre seus "momentos", ela disse que gosta de relaxar. "Eu gosto de bons momentos, às vezes não estou boa. Eu nunca tive um momento diva", disse Mariah sobre sua personalidade. "Quer dizer, eu tive momentos de diva, mas pessoas que não conseguiram aguentar. Acho que é um pouco intenso, porque eu tenho de uma diva de verdade: minha mãe era uma cantora de ópera. Eu brinco que eles não sabem o que é uma diva de verdade, porque não foram criados por ela [risos]".



"Eu vejo isso como um elogio, eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse passado por isso. Então, quando as pessoas me veem assim, eu acabo imitando minha mãe. Eu não consigo evitar", conclui Mariah sobre ter momentos de diva.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/mariah-carey-faz-topless-e-comenta-personalidade-nunca-tive-um-momento-de-diva.html