Quando Wesley Safadão decidiu cortar a sua famosa cabeleira, muitos se perguntaram o que ele fez com suas madeixas descartadas. Em conversa com QUEM, o cantor disse não ter pensado em nada especial para os cabelos e iria jogá-los fora, se não fosse a intervenção de sua mãe.



“Minha mãe guardou. Quando ela me viu de cabelo cortado a primeira coisa que ela perguntou foi ‘Cadê o cabelo?’. Cortei tava no chão. Sobrou um rabinho pequeno e está com ela”, contou Safadão, que exibiu o novo visual durante a gravação de seu quinto DVD WS in Miami Beach, gravado em Miami, nos Estados Unidos, em abril deste ano.



“Quando comecei a cantar aos 14 anos, meu cabelo já estava comprido. Na época todos os cantores da região usavam os cabelos longos, era a moda e depois veio a fase do coque e foi ficando. Meu cabelo virou uma espécie de marca registrada. Quando o projeto de Miami começou, eu sabia que estava entrando em uma nova etapa na minha vida e carreira. Com tantas transformações chegou o momento da mudança”, explicou o músico na época.

