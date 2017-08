DA REDAÇÃO



A cantora Britney Spears virou um dos tópicos mais comentados do Twitter ao soltar a voz em um cover ao vivo e sem o auxílio de playback durante um show realizado em Las Vegas. A artista de 35 anos cantou o clássico country dos anos 90 ‘Something to Talk About’ da cantora Bonnie Raitt.

Depois, ela provocou os críticos que a acusam de não saber cantar ao vivo. “Gosto das coisas reais, então aí está algo para vocês comentarem”, disse.

“Sim, haters, ela sabe cantar ao vivo”, disse um fã no Twitter. “Quem se importa com ‘Game of Thrones’ enquanto a Britney fez o que fez em Las Vegas?”, questionou outro seguidor da cantora. “Ela é a minha rainha e a voz dela é maravilhosa!”, exclamou um terceiro. No entanto uma pessoa perguntou: “Ela canta ao vivo uma única vez e gera toda essa comoção?”.

Apesar da imensa repercussão da apresentação de Britney, os especialistas na cantora logo lembraram que essa é provavelmente apenas a primeira música cantada integralmente ao vivo e sem o auxílio de playback por ela desde 2009, quando ela fez um cover de ‘You Oughta Know’ de Alanis Moris

