DO EXTRA



Victoria Grendene, 22, a namorada de Enzo Celulari, está de volta ao Brasil após férias na Europa. Neste domingo, a jovem prestigiou o espetáculo "Cantando na chuva", estrelado por Jarbas Homem de Mello e pela sogra, Claudia Raia. "Parabéns. A peça está maravilhosa!", escreveu a bela no Instagram, ao postar uma imagem no camarim.



A estudante de veterinária é uma das herdeiras de Alexandre Grendene Bartelle, atualmente o 22º brasileiro mais rico, com uma fortuna de R$ 7,2 bilhões. A jovem costuma postar fotos de suas viagens pelo mundo. Só este ano, já desfilou de biquíni pela Grécia, Itália, EUA, Nova Zelândia e Austrália.



O romance com Enzo foi assumido em Mykonos, na Grécia, com direito a declaração de amor. “Entrou pra ficar… Eu te amo!”, ele escreveu.

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/victoria-grendene-prestigia-sogra-claudia-raia-no-teatro-se-derrete-peca-maravilhosa-21728668.html