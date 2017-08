DA QUEM



Petra Mattar está completamente apaixonada pelo judoca da seleção brasileira Marcos Seixas. A digital influencer assumiu o romance para QUEM e contou detalhes da relação, na noite desta segunda-feira (21). "Estou muito feliz e, desta vez, é para valer. Ele é demais! Lindo!", derrete-se ela.



Marcos também foi aprovado pelo sogro, Maurício Mattar, e pela sogra, Fabiana Sá. "Meu pai se deu muito bem com ele. Eles se conheceram no meu aniversário e minha mãe mora comigo, então ela convive mais com ele. Ela está apaixonado por ele. Ele cozinha pra ela, faz tudo para agradar", revela.



Esta é a segunda vez que Petra se relaciona com um atleta. A gata já namorou o lutador de Jiu Jitsu Igor Ribeiro Marques. Ao ser questionada se ela se considera uma Maria Tatame, bem-humorada, ela respondeu: "Os judocas são diferentes".



Os dois estão juntos desde junho, mas segundo Petra, ela preferiu manter o relacionamento em sigilo para que nada interferisse no namoro. "Eu preferi segurar porque, infelizmente, existe muito olho gordo. Eu preferi que firmasse mais, para poder expor. A felicidade incomoda muito", desabafa.

