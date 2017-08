DA QUEM



Os seguidores do cantor Leonardo se divertiram com um vídeo publicado por ele nesta segunda-feira (21) no Instagram.

Fazendo exercícios para o braço de um jeito inusitado: usando um cacho de bananas.

"É, gente, tô aqui. Academia de pobre é assim. Banana! Banana no povo!", diz ele no vídeo, enquanto dá risada.

Na legenda da foto, Leonardo, de 54 anos, escreveu: "Sobre academia... A gente malha e come".

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/leonardo-malha-usando-cacho-de-bananas-academia-de-pobre.html