DA QUEM



Arlindo Neto, filho de Arlindo Cruz, emocionou os seguidores com uma mensagem ao pai nas redes sociais.

"Pai, este ano fiz, como sempre, um samba concorrente pro nosso glorioso Império Serrano. Gravei o banjo, mas jura pra mim que ano que vem faremos juntos novamente e você irá gravar o seu banjo? Fiz, senti sua falta, mas fizemos a altura da sua história e, acima de tudo, da história do nosso Império Serrano. Iremos registrar a obra e poderei mostrar pra quem quiser ouvir o nosso concorrente ao hino oficial do Império Serrano 2018", escreveu ele.



Arlindo Cruz está internado desde março quando sofreu um acidente vascular cerebral. Em 2018, a Império Serrano, escola de samba de coração do sambista, volta ao grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação apresentará o enredo O Império na rota da China.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/filho-de-arlindo-cruz-escreve-mensagem-emocionante-ao-pai.html