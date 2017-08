FRANCISCO ALMEIDA

DO TV FOCO

A atriz Antonia Fontenelle, ao que parece, já sabe o que vai fazer com a herança que vai receber do falecido marido, o diretor Marcos Paulo, em entrevista ao “TV Fama”.

Segundo ela, uma instituição beneficente em memória do diretor deve ser criada. “Antes de o Marcos falecer, a gente ajudava uma casa de apoio a criança com câncer, então tentei trazer isso para mim. Falei: ‘Um dia esse dinheiro vai sair e eu vou fazer o Instituto Marcos Paulo do meu jeito'”, afirmou.

A famosa ainda completou: “Hoje eu já posso falar isso, porque eu já fui considerada herdeira. Não sei quando vou receber e nem quando, mas é de direito e eu vou fazer isso, mas são crianças carentes com câncer. É isso que eu vou fazer, mas eu não podia falar isso porque estava brigando pelo óbvio”, disse.

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/antonia-fontenelle-ja-sabe-o-que-vai-fazer-com-heranca-de-marcos-paulo-confira/