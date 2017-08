DA VOGUE BRASIL



Para sempre fantástica! Glória Maria é a capa da nova edição da revista do Cidade Jardim, publicada pelas nossas Edições Globo Condé Nast e com direção de Bruno Astuto.

Encarnando as divas da disco music dos anos 70 e 80, Glória dá um banho de cultura, informação e entrega parte da receita de sua boa forma. "Não como nenhum tipo de carne, não tomo refrigerante e estou sempre em movimento", diz ela na entrevista feita por Bruno Astuto. "Sempre vivi livre, leve e solta".



O ensaio exclusivo com a apresentadora foi feito pelas lentes de Jacques Dequeker, com direção de moda de Barbara Migliori, styling de Alexandra Benenti e beleza de Max Weber. A revista sai nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, cheia de novidades deliciosas.



Ela comenta o fato de ter virado uma das rainhas dos memes da Internet ao pular no bungee jump mais alto do mundo em Macau e fumar ganja numa cerimônia religiosa na Jamaica.



“Para você ver como o mundo anda careta, né? Como eu poderia ir lá e passar batido de um assunto pelo qual o país é famoso mundialmente? Mas o bom desse programa foi mostrar que a Jamaica vai muito além da maconha ou do Bob Marley. E agora está na moda. Todo mundo quer ir para a Jamaica”.



De idade nova desde o último dia 15, ela afirma que pretende levar o número para o túmulo. “Nem minha mãe sabe mais a minha idade. Quando você começa a contar os anos, o tempo fica furioso e começa a agir contra você. E eu o quero a meu favor”.



Ela atribui sua forma invejável ao fato de nunca ficar parada: “Não paro nunca, só na hora de dormir. Medito andando no calçadão. Não fico parada em posição zen para contemplar, não sou iogue nem vivo no alto da montanha. Minhas pernas acompanham a minha mente em ebulição”.

Divulgação Glória Maria na Revista Cidade Jardim

