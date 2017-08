DA VOGUE BRASIL



Fiorella Mattheis postou um clique de tirar o fôlego dos internautas em seu Instagram nesta terça-feira (22.08): na foto, a loira aparece deitada no rasinho do límpido Oceano Índico durante os dias de folga que vem curtindo nas ilhas Maldivas ao lado de uma turma de famosos que inlui Bruna Marquezine, Tatá Werneck e Paulo Gustavo.



"Best days #maldivas" ("os melhores dias"), escreveu a atriz na legenda. "Maravilhosa", "gatíssima", "lindíssma", "sereia", "Logo eu que não acreditava em sereia, eis que acabo de ver uma", "Nossa, sem necessidade essa surra de beleza!" e "que tiro" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores da atriz.



Assim como nesta segunda-feira (21.08), os internautas voltaram a fazer menção ao ex-namorado de Fiorella, Alexandre Pato, de quem a loira se separou há um mês, com piadinhas como "queria eu terminar o namoro e postar fotos assim, provocação pura" e "Pato perdeu".

Fonte: http://vogue.globo.com/beleza/gente/noticia/2017/08/fiorella-mattheis-posta-clique-deitada-em-limpido-oceano.html