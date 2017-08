The Grosby Group

Filha de uma das atrizes mais famosas de Hollywood devido ao sucesso de seu papel em Legalmente Loira (2001) - sim, estamos falando de Reese Witherspoon! -, Ava Phillippe, de 17 anos, aproveita o tempo livre trabalhando.

A menina foi clicada na função de recepcionista de uma pizzaria em Los Angeles, nessa segunda-feira (21).

Ava, que também é filha do ator Ryan Phillippe, com quem Reese foi casada de 1999 a 2007, chama atenção pela semelhança com a mãe em fotos nas redes sociais.

Para o trabalho, a menina optou por um look básico e confortável - uma calça azul, uma blusa branca, tênis e uma chocker no pescoço para dar um charme.

Além de Ava, Reese é mãe de Deacon, também do casamento com Ryan Phillippe, e Tennessee James Toth, da atual relação com Jim Toth.

