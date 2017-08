DO METRÓPOLES



O cabeleireiro e maquiador Renner Souza, a convite de Giovana Ewbank, comandou o desafio do “eu nunca” com a atriz, Bruno Gagliasso, Giovanna Lancelloti e Luca Baldacconi, irmão de Ewbank e namorado de Lancelloti. No vídeo, publicado no canal da loira, várias revelações “picantes” foram feitas.

Durante a brincadeira, Gio se surpreendeu ao descobrir que o marido, Bruno Gagliasso, já fez sexo a três. Com cara de surpresa, a atriz questionou o ator. “Mas você nunca me contou”, disse. Sem graça, Bruno respondeu: “você nunca perguntou!”.

Luca Baldacconi e a atriz Giovanna Lancellotti também participaram do jogo e revelaram que passaram por uma saia justa com a estilista Deborah Ewbank, mãe de Luca e Gio. E em uma das perguntas, Giovanna contou que a sogra já flagrou ela e o namorando transando.

“Ela fingiu que não sabia o que estava acontecendo”, disse Luca aos risos. “Ai que vergonha. Ela não viu nada”, disse Giovanna Lancellotti sem graça.

Veja o vídeo:

