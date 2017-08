DA QUEM



Anitta lançou nesta terça-feira 22 a ação Xeque-Mate. A cantora irá mostrar para os fãs um videoclipe por mês. Isso mesmo. Vai ser uma produção frenética. Aliás, no último domingo ela já filmou "Vai Malandra" no Morro do Vidigal. A musa pop não para e conversou com Marie Claire sobre a nova ação.

Marie Claire - Qual o intuito desta ação?



Anitta - O intuito é suprir a vontade dos meus fãs por novidades! Entendemos que podíamos dar conta desse desafio e lançamos! Vai ser incrível! A qualquer momento teremos um clipe no ar todo mês. Eu tô super ansiosa e feliz! Check mate vai ser babado!

MC - Como vc esta se organizando para fazer tantos clipes de uma vez só?



A - Bloqueei minha agenda para as gravações que virão. Tudo se encaixou perfeitamente. As músicas, o estilo, tudo! Conversei com a minha equipe nacional e internacional e eles concordaram em entrar nessa comigo!

MC - Quer fazer quantos?



A - Ainda não fechamos quantos, mas não serão poucos! Rs

MC - Qual será a proxima musica escolhida pra virar clipe?



A - Segredo! Essa também é a ideia. Gerar expectativa!

MC - Para o "Vai Malandra" você usou biquíni de fita isolante. Foi a primeira vez que usou?



A - Nunca tinha experimentado! Gostei! É muito interessante poder mostrar os segredos de beleza e a sensualidade da mulher brasileira.

