DA QUEM



Sempre elegante e sensual em seus looks, Luciana Gimenez conferiu o desfile da coleção da estilista alagoana Martha Medeiros, realizado no Palácio Tangará, em São Paulo, nesta terça-feira (22), em parceria com a exposição de obras da artista plástica Bia Doria em prol do Projeto Olhar do Sertão e do Instituto Projeto Galera do Click.



Em entrevista para QUEM, a apresentadora falou sobre o aniversário de 11 anos de casamento com o empresário e apresentador Marcelo de Carvalho, com quem tem Lorenzo, de 6 anos. "Não é para qualquer um. O segredo é amar, admirar e ter muita, muita paciência", explicou ela, que afirma que as brigas ajudam a melhorar o relacionamento.



"O bom é que a gente briga bastante. A gente não tem momento de tédio. Admiro muito o Marcelo. não me imagino casada com outra pessoa. Dá tudo certo. É uma família incrível", brinca ela, que fez segredo sobre seu presente de aniversário, mas contou que deu uma escultura para o marido.



Mãe também de Lucas Jagger, do relacionamento com Mick Jagger, Luciana também não poupou elogios para o primogênito. "Ele está enorme. Fez 18 anos e é um supercompanheiro. Morro de orgulho dele. Ele é muito lindo e fofo. É um companheiro."

