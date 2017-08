DA QUEM



Karina Bacchi relembrou a reta final da gravidez mostrando uma montagem com uma foto um dia antes do nascimento do filho, Enrico, e outra já com o menino no colo. "2 imagens: Espera (véspera do nascimento de Enrico ) e Presente ... 1 só afeto constante... Proteção sem medida, Mãe em estado de contemplação", escreveu ela nesta terça-feira (22).

Na imagem, compartilhada pela musa fitness em seu Instagram, ela tem sobre a barriga um trenzinho formando com as letras do nome do filho na foto antes do nascimento do menino. Karina também parece estar usando o mesmo top preto com renda branca, mas com outro preto por baixo, e saia cor de rosa. Na outra, o fofíssimo meninho dorme nos braços da mãe.

Enrico é o primeiro filha de Karina e nasceu no último dia 8, em um hospital na Flórida. Ela optou por uma fertilizaçaõ em virtro por ter retirado as trompas em 2016 e não ter um parceiro em visto. Para isso, ela utilizou um banco de doadores internacional porque poderia ter mais informações sobre o pai biológico do bebê.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/karina-bacchi-faz-antes-e-depois-da-gravidez-com-foto-de-barrigao-e-filho.html