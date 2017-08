DO O DIA



Tiger Woods "caiu na net". O golfista teve fotos íntimas vazadas após o celular da sua ex-namorada ter sido hackeado e afirmou que irá abrir um processo contra o site que divulgou as fotos, caso elas não fossem removidas.

As "nudes" foram divulgadas após Woods ser confirmado com cinco substâncias ilícitas no sangue, ao ser detido pela polícia da Florida, em maio deste ano. Somente uma foto do golfista foi divulgada, sua ex-namorada foi a que mais sofreu com o ataque, tendo 22 fotos divulgadas

"Roubar e publicar ilegalmente fotos íntimas é uma invasão escandalosa e desprezível de privacidade para qualquer pessoa. Lindsey vai tomar todas as ações legais necessárias e apropiadas para proteger e fazer valer seus direitos e interesses. Ela acredita que os indivíduos responsáveis por piratear suas fotos particulares, bem como os sites que incentivam esse tipo de conduta, devem ser processados na medida máxima sob a lei", disse a porta-voz de Lindsey Vonn, ex-namorada de Woods.

O relacionamento de Lindisey e Woods durou cerca de três anos, quando se separaram em maio de 2015. Recentemente, a ex-namorada comentou que ainda mantém amizade com o golfista.

"Foi muito difícil. O termino, o estar junto... Tudo foi bem difícil. Era como se eu vivesse em um aquário. Todo mundo está te olhando, te julgando e comentando o que acham certo ou errado", disse.

Fonte: http://odia.ig.com.br/esporte/2017-08-22/fotos-intimas-de-tiger-woods-e-ex-namorada-vazam-na-internet.html