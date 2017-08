DA QUEM



O público que assistia America's Got Talent nesta terça-feira (22) ficou surpreso com o clima tenso no reality show após Mel B se revoltar com um comentário de outro jurado, o produtor Simon Cowell.

Em determinado momento da competição, ao avaliar uma apresentação de mágica, Simon brincou com a cantora.

"Imagino que isso deve ser como a noite de núpcias da Mel B, muita expectativa e pouca entrega", disse. Chocada com o comentário, a ex-Spice Girl se levanta, joga um copo de água no colega e abandona o programa.

Tyra Banks, outra jurada do reality, tentou amenizar o climão. "Mel B foi embora! Isso é televisão ao vivo, pessoal!", disse a cantora. No calor do momento, a ex-Spice Girl até rasgou a parte de trás do vestido. Veja o vídeo abaixo a partir de 4 minutos e 30 segundos ou clique aqui.

Mel B está vivendo um momento conturbado em sua vida. A justiça dos EUA a condenou a pagar 40 mil dólares mensais de pensão ao ex-marido, Stephen Belafonte. Os dois também estão lutando pela guarda da filha, Madison, de 5 anos. A cantora acusou o empresário de engravidar a babá da família.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/mel-b-joga-agua-em-colega-apos-piada-sobre-escandalo-sexual.html