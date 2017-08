DO O GLOBO



Anda com dificuldade de vender seu imóvel por causa da crise? Saiba que Jane Fonda também - e olha que ela está a milhas e milhas de distância da nossa difícil economia.

Segundo a coluna "Page Six", do jornal "The New York Post", a atriz foi obrigada a baixar o preço de sua mansão colocada à venda em Berverly Hill pela segunda vez.



Agora, a propriedade está sendo anunciada por US$ 9,9 milhões (cerca de R$ 31,3 millhões). Quando foi colocada no mercado pela primeira vez, em janeiro, custava US$ 12,9 milhões. Com pressa, a atriz reduziu o preço em março para US$ 11,5 milhões.



O local é propriedade da atriz, de 79 anos, e de Richard Perry, seu ex-companheiro. O relacionamento dos dois, que durou oito anos, terminou no início do ano. Em abril, ela comprou uma outra casa, de quatro quartos, em Los Angeles.



Os interessados vão encontrar uma casa ecologicamente correta, segundo descrição do anúncio, com paredes de vidros, pisos de bambu e piscina aquecida por placas de energia solar.



Há também academia privativa, jardim para meditação e vista para o mar. "Espero que quem ficar com a casa a ame tanto quanto nós a amamos", disse a atriz no anúncio.