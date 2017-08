DO METRÓPOLES



Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, o ex-jogador Roberto Carlos teve prisão decretada, afirma Leo Dias, jornalista que mantém uma coluna no jornal “O Dia”.

De acordo com o colunista, isso ocorreu por conta de um débito alimentar ajuizado na comarca de Itaperuna (RJ). O ex-jogador pode ser preso assim que chegar ao Brasil e for encontrado, pois a carta precatória já está no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Segundo Leo Dias, Roberto Carlos não paga pensão alimentícia da filha mexicana Rebecca há dois anos. Ela é fruto de seu relacionamento com Barbara Thurler. E, mesmo que a menina tenha estado 10 dias em Madrid, cidade onde ele mora, não recebeu nenhuma visita do pai.

Fonte: http://www.metropoles.com/brasil/justica/ex-astro-da-selecao-brasileira-roberto-carlos-tem-prisao-decretada