Susana Vieira completa nesta quarta-feira, 23, 75 anos de idade. Mas a vitalidade da atriz continua sendo de uma garota. Ela está em Ibiza, na Espanha, e começou a comemoração de seu aniversário antecipadamente.

Na madrugada, Susana foi a uma balada com a nora Ketryn Goetten no Café Mambo, reduto de eletrônica no balneário espanhol, e por lá bebeu uns bons drinques com um gringo bonitão.

Susana, que é mãe de Rodrigo, DJ da cena eletrônica no mundo, foi para a pista e festejou muito. Já no dia seguinte foi fotografada e filmada por Ketryn de pijaminha, segurando vários balões em formato de coração.

Reprodução/Instagram Susana Vieira comemora 75 anos

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/susana-vieira-festeja-75-anos-em-balada-com-direito-papo-com-bonitao-mais-novo-em-ibiza-21736868.html