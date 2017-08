DA QUEM



Carol Duarte gravou as cenas em que Ivana, sua personagem na novela A Força do Querer, passa pela transformação no visual. Nas cenas, a jovem, que sofreu intensamente por não entender as angustias que sentia em relação ao próprio corpo, conta para toda a família que descobriu ser transexual e corta sozinha os próprios cabelos.



“Essas cenas marcam a transição da Ivana para um caminho de liberdade. É um desafio enorme cortar o cabelo em cena, mas as equipes de direção e produção estudaram muito a melhor forma de fazer isso, então estou otimista. Tenho certeza de que teremos um resultado impactante no ar”, contou a atriz, por meio de nota enviada à imprensa.



Dan Stulbach, Maria Fernanda Cândido, Juliana Paiva e Claudia Mello participaram das sequências.

“Fiz toda a novela até agora pensando nessa cena. É um momento de despedida, vimos a Ivana como ela se mostrou fisicamente até agora pela última vez. Nos despedimos dela de uma certa forma. E para a Joyce, que é a mãe, isso é muito mais difícil. Foi tudo bem intenso”, disse Maria Fernanda Cândido, logo após gravar a cena em que Joyce se desespera aos ver os cabelos da filha caídos no chão.



De acordo com a Central Globo de Comunicação, as cenas serão exibidas na próxima semana.

Divulgação/TV Globo Carol Duarte caracterizada para nova fase de Ivana em 'A Força do Querer'

