O pequeno Jac Evan Davies, de quatro anos, morreu após inalar fumaça durante um incêndio provocado por uma pilha de roupas em cima de uma lâmpada. O acidente aconteceu na casa da família, no País de Gales, em julho do ano passado, mas só agora a causa do fogo foi confirmada por autoridades.

De acordo com a imprensa inglesa, o inquérito concluiu que o fogo começou durante a madrugada de 27 de julho de 2016 após Jenny Davies, mãe da vítima e de outras três crianças que estavam no local, acordar passando mal e, ao se trocar, deixar uma pilha de roupas jogadas no chão. Caídas sobre uma luminária, as peças aqueceram e começaram a pegar fogo.

As chamas rapidamente se espalharam pelo andar superior da casa, mas Jenny, que dormia no sofá no térreo, só notou o incêndio após acordar com o choro de Riley, de três anos, e, em seguida, ouvir os gritos da filha mais velha, Kelsey, de seis anos, que desceu as escadas correndo.

Jenny tentou conter as chamas, mas havia fumaça demais no local e ela saiu com Kelsey em busca de ajuda. Nicola, tia da vítima, ligou para a emergência e entrou na casa para retirar as crianças - ela conseguiu salvar Andrew, de 11 meses.

