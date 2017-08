de o TEMPO



Três vezes campeão da NBA e com um salário anual de US$ 24,7 milhões, o ala-armador Dwyane Wade, de 35 anos, do

Chicago Bulls, resolveu matar a vontade do filho, Zaire, de 15 anos, de dar uma breve voltinha na bela Ferrari GTC4 Lusso dele.

Wade filmou tudo no celular e postou em redes sociais.

A Ferrari GTC4 Lusso não é para qualquer motorista, muito menos um garoto de 15 anos. O modelo sucessor da Ferrari FF tem motor V12 6.3 litros, de 681 cv.

Consciente disso, Wade não deixou o filho abusar de toda fúria do supercarro. Tanto que Zaire acelera bem devagar a Ferrari com o pai logo à frente andando no que seria o portão de entrada da mansão do jogador. Em outro ponto do vídeo, numa avenida do bairro, Wade acompanha o filho no banco do carona.

Nos Estados Unidos, a idade mínima para tirar carteira de habilitação é 16 anos. Ou seja, em breve, Zaire vai poder usar sem restrições a "bella macchina". Com 15 anos, você até pode conseguir uma permissão para dirigir, mas desde que esteja acompanhado de um motorista maior de idade.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/super-motor/astro-da-nba-deixa-filho-de-15-anos-dirigir-sua-ferrari-1.1511970