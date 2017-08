DA QUEM



Depois de subir o Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, para gravar o clipe de Vai, Malandra com Anitta, a vlogger Jojo Toddynho viu sua vida mudar. Nascida e criada em Bangu, na Zona Oeste da cidade, a carioca de 20 anos que ganhou fama nas redes sociais com o vídeo da vela, ganhou mais de 60 mil seguidores em menos de dois dias.



"Estava com 85 mil seguidores, agora estou com 146 mil. Quem não me conhecia passou a ver meus clipes. Ganhei mais críticos. Me chamam de ridícula, vulgar, gorda. São pessoas pobres de espírito", conta a QUEM.



Jojo Toddynho, que também é conhecida como JoJo Maronttinni, foi convidada para participar do clipe, gravado no último fim de semana, pela própria Anitta. "A Anitta é amiga há anos do meu assessor, Fábio Francisco, o DJ Batata. Ela ligou para ele e disse que era minha fã, que via meus vídeos na internet, e queria que eu participasse do clipe dela. Fiquei sem palavras", lembra.



No dia da gravação, Jojo não gostou do macacão brilhoso escolhido para sua participação no clipe. "Era tapado demais! Tapar meus toddynhos é um pecado. Fui lá e escolhi um biquíni P!", diz ela, que mede 1,50 m de altura e pesa 90 quilos.



Bem resolvida, a youtuber lida bem com as críticas ao seu corpo e garante não se preocupar com a opinião alheia. "Aprendi com uma professora da infância, chamada Norma, o seguinte: 'tenho que ser o que eu quiser ser. Não o que as pessoas acham o que eu devo ser'. Ela sempre dizia: 'Jojo, você tem que ser feliz. Quem sabe da sua vida é você. Viva para você, não para os outros'. Carrego esse aprendizado para a minha vida. Sou o que quero ser. Não nasci para agradar ninguém", afirma.



Gordinha desde os 15 anos, ela explica que come de tudo, mas quer se cuidar. "Não tenho frescura para comer. Mas tenho que me preocupar com a minha saúde. Quero dar uma caminhada", planeja ela, revelando que seus seios (que ela chama de Toddynhos) são naturais. "Sei que é algo assustador. As pessoas olham e perguntam: 'para quê um peito desse?'. Mas para mim o meu peito é tamanho P", diverte-se.

Reprodução/Instagram Jojo Toddynho

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/08/apos-clipe-com-anitta-jojo-toddynho-celebra-sucesso-ganhei-mais-de-60-mil-seguidores.html