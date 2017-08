ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

A atriz e apresentadora Antônia Fontenelle conversou com o Youtuber Alvaro Leme e para ele abriu o jogo sobre diversas polêmicas que rondam a sua carreira. Bate papo antecipado pelo jornalista Leo Dias, a loira pediu perdão para a atriz Flávia Alessandra. As duas são ex do falecido diretor de TV Marcos Paulo.

“Flávia, se te fiz algum mal me perdoa, do fundo do meu coração. É sério,não tô sendo debochada. Se eu te fiz algum mal, me perdoa. Porque eu só fiz amar o seu ex-marido, pai da sua filha e eu amei e ainda amo a Giulia (Costa, filha de Flávia e Marcos)“, disse Antônia.

A mãe de Salvatore, fruto do relacionamento com o cantor Jonathan Costa, também revelou não falar mais com Giulia. “Hoje eu não falo com a Giulia, a Giulia não fala comigo. Eu só não posso abrir mão do que o Marcos me confiou. Vamos parar com isso em nome de Jesus. É uma briga descabida“, afirmou a Youtuber.

Por fim, Fontenelle falou sobre o ex-marido e finalizou o recado para a mulher do apresentador Otaviano Costa. “O pai de vocês foi para o cemitério enrolado em um lençol, um cara milionário. Então me perdoe se eu fiz algum mal para vocês. Esse é o meu recado para você, Flávia“, concluiu.

Veja o vídeo:

